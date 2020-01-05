Украина Снег и плюсовая температура: синоптики дали прогноз на воскресенье

2020-01-05 12:00 198

 

В воскресенье, 5 января, по всей территории Украины днем ожидается плюсовая температура, при этом во всех областях синоптики прогнозируют осадки.

По данным Укргидрометцентра, практически во всех регионах страны днем будет от 0 до 2 градусов тепла. Немного выше температура будет на западе и на юге.

При этом ночью температура сохранится на таких же отметках, морозов не ожидается.

Что касается осадков, то 5 января они прогнозируются по всей территории страны в виде мокрого снега с дождем. По данным синоптиков, порывы ветра в этот день составят 7-12 метров в секунду.

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