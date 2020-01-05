Мир В Польше украинец уронил дрон на костел. Его могут посадить на 5 лет

2020-01-05 14:30 57

 

В Кракове 24-летнему украинскому туристу были выдвинуты обвинения в нарушении норм польского закона об авиации. Как сообщалось ранее, парень потерял управление над дроном, и тот упал на крышу Мариацкого костела.

Об этом сообщает радио RMF24.

"Мужчину освободили после предъявления обвинения", - заявил в пятницу пресс-секретарь малопольской полиции Себастьян Глень.

Представитель ведомства добавил, что украинец уверял правоохранителей в своем незнании польских норм, а падению беспилотника на костел поспособствовал сильный ветер. На данный момент дело находится на этапе передачи в прокуратуру, которая и должна принять решение о дальнейшем ходе дела.

В соответствии со ст. 212 Закона об авиации, нарушителям может грозить тюремное заключение до пяти лет лишения свободы. Однако в силу обстоятельств события, которое произошло в Кракове, может быть принято решение об условном прекращении производства по делу.

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