Мир Пожары в Австралии достигли новых масштабов: они способны формировать погоду

2020-01-06 17:30 54

 

Пожары в Австралии достигли таких масштабов. что способны самостоятельно формировать погоду, которая способствует дальнейшему распространению огня, сообщает BBC.

Так, над огромной территорией, которую охватил огонь, образовалась масштабная прослойка низкого давления, которая вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности - на высоту от 10 до 50 км - и разносит их на значительные расстояния.

Стоит отметить, что шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2 тысячи километров и достиг территории Новой Зеландии.

Известно, что, остывая в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом. В них формируются электрические разряды, которые приводят к возникновению молний - а те, в свою очередь, могут поджигать новые участки земли.

В результате пожаров в Австралии погибли 24 человека и около полумиллиарда животных.

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