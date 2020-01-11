Мир В МАУ не исключают, что Украина может забрать тела не только погибших украинцев

2020-01-12 11:30 1776

 

В компании "Международные авиалинии Украины" рассказали, что украинская сторона готова забрать тела не только погибших в авиакатастрофе украинцев в Иране, но и иностранных граждан. Об этом во время пресс-конференции заявил президент компании Евгений Дыхне.

На вопрос журналиста о том, заберет ли Украина все тела погибших иностранцев или только украинцев, Дыхне заявил: "я не знаю, это будет решаться на месте, в Иране".

"Я знаю, что такие намерения были, на этом основании был отправлен грузовой борт. Если быстро будет обработана вся информация и иранская сторона будет готова отдать тела погибших, то украинская сторона готова их забирать... если украинский борт заберет все тела в Украину, то мы готовы доставить их в те города, где находятся родственники погибших из Киева", - добавил он.

Ранее отмечалось, президент МАУ считает, что заявление Ирана о сбитии самолета требует официального подтверждения.

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