Украина Щедрый вечер: традиции празднования Маланки и особенности щедрования в Украине

2020-01-13 15:45 228

Украинцы в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Это неофициальный праздник, но отмечают его традиционно очень активно. Возникновение праздника связано с расхождениями между юлианским и григорианским календарями.

Дата наступления Старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю. По старому стилю сначала отмечали праздник Рождества Христова, а после - Новый год.

Украина перешла на григорианский календарь только в 1918 г. До этого времени большинство европейских стран уже давно им пользовались. В связи с этим в Европе празднуют Рождество 25 декабря - по григорианскому календарю, а не по юлианскому, в котором 25 декабря приходится на 7 января. Украинская православная и греко-католическая церкви в определении праздников придерживаются юлианского календаря.

Старый Новый год приходится на зимние Святки, которые продолжаются с Рождественского сочельника (вечер 6 января) до Крещения (19 января). Вечер накануне Старого Нового года называется щедрым.

Вечером от дома к дому ходят щедровальники. В этот день принято накрывать праздничный стол, готовят вторую кутью — щедрую. Кроме того, хозяйки пекут блины, готовят пироги и вареники с сыром, чтобы одаривать щедровальников и посевальщиков.

Щедривки - это так называемые величальные народные песни. Они исполняются под Новый год и в Щедрый вечер. Согласно обычаям, щедровки, как и колядки, величают хозяина и его семью. Однако разница с колядками все же есть.

В этот день принято ходить друг к другу мириться, чтобы "Новый год встретить в мире и согласии". Вечером в этот день девушки гадают.

Например, выходят на улицу, и какое животное встретится первым — таким и будет суженый: если пес, то плохим, а жизнь собачьей, овца — тихим и смирным и т. п.; кладут под подушку расческу и, ложась спать, произносят: "Суженый-ряженый, расчеши мне голову!". Кто приснится, за того и выпадет выйти замуж.

Если в ночь на Старый Новый год падает мягкий снег — на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым. Считалось, что как пройдет первый день в Новом году, то и год будет таким.

Православная церковь чтит в канун Нового года святую Меланию Римлянку (праздник Маланки), а 14 января (1 января по старому стилю) - память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Как щедровать правильно

Во-первых, щедровать принято начинать с наступлением темноты. Считается, что дело в том, что после заката солнца начинает проказничать нечистая сила, а щедровки становятся своеобразной защитой дома и его хозяев.

В старину в основном щедровали девушки, однако современная практика показывает, что сейчас это делают и девушки, и парни (как и колядуют, впрочем).

Перед началом щедровки у хозяина дома нужно спросить разрешения. Каждая из щедровок заканчивается пожеланиями здоровья и благополучия, а также щедрого урожая жителям дома.

Традиционно щедровальщики собираются небольшой компанией, поют короткие песни и даже могут играть на нескольких инструментах.