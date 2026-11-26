ВІЙНА В Україні Запоріжжя та область: оновлені графіки відключень світла на 26 листопада

2026-11-26 09:27

Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу кілька черг погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

ГРАФІКИ ДЛЯ ВСІХ ГРУП

1.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

1.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

2.1: 00:00 – 02:30, 06:30 – 11:30, 15:30 – 20:30

2.2: 00:00 – 03:00, 07:00 – 12:00, 16:00 – 21:00

3.1: 00:00 – 02:30, 06:30 – 11:30, 15:30 – 20:30

3.2: 02:00 – 07:00, 11:00 – 16:00, 20:00 – 24:00

4.1: 02:30 – 07:30, 11:30 – 16:30, 20:30 – 24:00

4.2: 02:00 – 07:00, 11:00 – 16:00, 20:00 – 24:00

5.1: 00:00 – 03:00, 07:00 – 12:00, 16:00 – 21:00

5.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

6.2: 02:30 – 07:30, 11:30 – 16:30, 20:30 – 24:00