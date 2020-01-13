Мир Стали известны номинанты на кинопремию “Оскар”

2020-01-13 21:15 219

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 92-ю кинопремию “Оскар”, которая состоится 9 февраля в театре Dolby в Голливуде.

Так, в категории “Лучший фильм” номинированы ленты:

— “Форд против Феррари”

— “Ирландец”

— “Джокер”

— “Кролик Джоджо”

— “Маленькие женщины”

— “Брачная история”

— “1917”

— “Однажды... в Голливуде”

— “Паразиты”

В номинацию “Лучший режиссер” попали:

— Мартин Скорсезе ( за фильм “Ирландец”)

— Квентин Тарантино (“Однажды в... Голливуде”)

— Тодд Филлипс (“Джокер”)

— Сэм Мендес (“1917”)

— Пон Чжун Хо (“Паразиты”)

“Лучший актер”:

— Антонио Бандерас (“Боль и слава”)

— Леонардо ДиКаприо (“Однажды... в Голливуде”)

— Адам Драйвер (“Брачная история”)

— Хоакин Феникс (“Джокер”)

— Джонатан Прайс (“Два Папы”)

“Лучшая актриса”:

— Синтия Эриво (“Гарриет”)

— Скарлетт Йоханссон (“Брачные истории”)

— Сирша Ронан (“Маленькие женщины”)

— Шарлиз Терон (“Скандал”)

— Рене Зеллвегер (“Джуди”)

“Лучший фильм на иностранном языке”:

— “Корпус Кристи” (Польша)

— “Мир меда” (Северная Македония)

— “Отверженные” (Франция)

— “Боль и слава” (Испания)

— “Паразиты” (Южная Корея)