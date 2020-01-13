Мир Стали известны номинанты на кинопремию “Оскар”

2020-01-13 21:15 219

 

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 92-ю кинопремию “Оскар”, которая состоится 9 февраля в театре Dolby в Голливуде.

Так, в категории “Лучший фильм” номинированы ленты:
— “Форд против Феррари”
— “Ирландец”
— “Джокер”
— “Кролик Джоджо”
— “Маленькие женщины”
— “Брачная история”
— “1917”
— “Однажды... в Голливуде”
— “Паразиты”

В номинацию “Лучший режиссер” попали:
— Мартин Скорсезе ( за фильм “Ирландец”)
— Квентин Тарантино (“Однажды в... Голливуде”)
— Тодд Филлипс (“Джокер”)
— Сэм Мендес (“1917”)
— Пон Чжун Хо (“Паразиты”)

“Лучший актер”:
— Антонио Бандерас (“Боль и слава”)
— Леонардо ДиКаприо (“Однажды... в Голливуде”)
— Адам Драйвер (“Брачная история”)
— Хоакин Феникс (“Джокер”)
— Джонатан Прайс (“Два Папы”)

“Лучшая актриса”:
— Синтия Эриво (“Гарриет”)
— Скарлетт Йоханссон (“Брачные истории”)
— Сирша Ронан (“Маленькие женщины”)
— Шарлиз Терон (“Скандал”)
— Рене Зеллвегер (“Джуди”)

“Лучший фильм на иностранном языке”:
— “Корпус Кристи” (Польша)
— “Мир меда” (Северная Македония)
— “Отверженные” (Франция)
— “Боль и слава” (Испания)
— “Паразиты” (Южная Корея)

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Мир

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