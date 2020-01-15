Мир Вслед за Медведевым Путина покинул Кадыров

2020-01-15 18:00 591

Что означает распоряжение главы Чечни пока не ясно

Сегодня официальном сайте главы Чеченской республики опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января. В нем он заявляет о своей «временной нетрудоспособности» и делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

В ушедшем году Кадыров по меньшей мере дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на временную недееспособность. Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни — пока не ясно.