Украина Антициклон постарается: синоптик порадовала прогнозом на Крещение

2020-01-18 10:30 48

 

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды для Украины на праздничные выходные, 18-19 января.

Об этом она написала в Facebook.

Голодная кутья и Крещение ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой.

Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит 0-5 мороза, в Карпатах до -4-9 градусов, завтра днем 0-5 тепла, 19-го января от 2 мороза до 3 тепла.

В столице будет сухо. Ночью 0-3 мороза, днем 18-го января +1 +3 градуса, 19-го января около нуля.

Следующая неделя будет в Украине теплой, однако во второй половине увеличится осадков и ветра.

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