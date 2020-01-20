Украина В Украине продолжается осень: появился тревожный прогноз по последствиям "аномалии"

2020-01-20 19:30 171

Вследствие отсутствия морозов зимой в Украине возможно подсыхание почвы, что потом приведет к гибели растений, в том числе и традиционных фермерских культур.

Об этом для "24 канала" сообщила аграрный метеоролог Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Она уточнила, что ситуация пока не настолько неблагоприятна, чтобы говорить о гибели растений или последующем отсутствии урожаев.

"Гибели или какой-то катастрофы для растений не будет. Но их состояние ухудшится из-за зимней засухи на фоне плюсовых температур. Если пройдут осадки в марте - хорошо. А в феврале – еще лучше. Нужны снег или дождь. Реки и озера страдают от маловодья", - подчеркивает Адаменко.

Метеоролог уточнила, что в контексте аграрной промышленности в Украине все еще осень, и это хороший знак в этом сезоне, поскольку прошлой осенью не наблюдалось достаточного количества осадков.

"В Украине условно пятый месяц осени. Осенью сев происходил в сухую почву, а это неблагоприятные условия. Поэтому удлинение осени благоприятно для дальнейшего состояния посевов. Они немного подросли, укоренились… 2019 год был одним из самых сухих за весь период метеорологических наблюдений", - отмечает она.

Сотрудник Укргидрометцентра призвала пока не делать выводов и прогнозов относительно урожая, поскольку ситуация с похолоданиями и зимними осадками в Украине пока до конца не ясна.