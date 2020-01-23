Украина фото + видео Не пропустите! Что посмотреть в Национальной опере Украины в феврале

2020-01-23 16:31 363

Когда за окном унылые пейзажи, лучший способ поднять настроение в февральский вечер – пойти в Национальную оперу Украины. Тем более, что театр приготовил множество приятных сюрпризов для своих зрителей.

5 февраля, опера «Риголетто» (Дж.Верди)

Сегодня многие хорошо знают мелодии из «Риголетто» - «La donna е mobile» («Сердце красавицы»), «Bella, figlia dell'amore» («О, красотка молодая»), и современному зрителю трудно представить, что когда-то они считались чересчур фривольными и опасными. Первые цензоры сочли либретто столь непристойным, что настояли на ряде изменений. К тому же в его основе была пьеса Виктора Гюго «Король развлекается», которую запретили ставить в Париже, как подрывающую авторитет королевского двора. В результате действие перенесли из Франции в Италию, а короля «понизили» до неизвестного герцога. Зато публика полюбила оперу с первого раза.

Не пропустите «Риголетто» на киевской сцене в постановке легендарной Ирины Молостовой. Ее спектакли высоко ценил Дмитрий Шостакович. Режиссер делала постановки в Италии, Израиле, России, Польше. Премьера в Национальной опере Украины состоялась в 1998 году и с тех пор спектакль неизменно проходит при аншлагах. Зрителей ожидает звездный состав исполнителей: Александр Мельничук, Анжелина Швачка, Лилия Гревцова, Сергей Магера, Дмитрий Иванченко, Дмитрий Агеев и другие.

Два радостных дня для детей и их родителей запланировал театр в феврале - два детских балета.

9 февраля (утро), балет «Белоснежка» (Б.Павловский)

Сценарий Витольда Борковского и Станислава Петровского по мотивам сказок братьев Гримм. История Белоснежки, которую преследует злая мачеха и которая нашла приют в домике у семерых симпатичных гномов. Это поистине классика Национальной оперы - премьера балета состоялась в далеком 1975 году, и на ней выросло уже не одно поколение детей.

29 февраля (утро), балет «Чиполлино» (К.Хачатурян)

Когда-то композитору Карену Хачатуряну предложили написать музыку к мультфильму по сказке Джанни Родари «Чиполлино». Наверное, многие его хоть раз видели в детстве: смелого Чиполлино, синьора Помидора, графинь Вишень, глупого принца Лимона. Сюжет так заинтересовал композитора, что даже после выхода на экраны мультика, сказочные герои его не отпускали. И тогда он решил написать балет, в котором языком звуков описал характер каждого персонажа. Идею поддержал хореограф Генрих Майоров, который придумал для каждого героя только ему свойственные движения.

14 и 15 февраля, балет «Ромео и Джульетта» (С.Прокофьев)

Ко Дню святого Валентина Национальная опера Украины приготовила еще один легендарный балет.

В истории балета было несколько попыток перевести трагедию Шекспира на язык танца. Но только Прокофьеву удалось достигнуть настоящей шекспировской глубины. В балете сохранена последовательность сцен, сюжетная ткань, однако сущность конфликта передана более сконцентрировано, кратко и лаконично, усилены драматические контрасты. В результате, «Ромео и Джульетта» стал одним из популярных балетов двадцатого века. Еще до премьеры, в 1936 году, на основе музыки балета Прокофьев написал две оркестровые сюиты, к которым в 1946 году добавил третью. Оркестровые сюиты, которые носят одинаковое название — «Ромео и Джульетта», относятся к числу самых популярных сочинений композитора.

Премьера на киевской сцене состоялась в 1971 году, а спустя двадцать лет - в 1991 году, в юбилейный год С.Прокофьева – эта постановка легендарного Анатолия Шекеры решением ЮНЕСКО была признана лучшей интерпретацией этого произведения и награждена медалью.

21 февраля, опера «Севильский цирюльник» (Дж.Россіні)

Если вы еще не посмотрели новую постановку оперы «Севильский цирюльник» на киевской сцене, обязательно сходите. Если уже видели, не пропустите возможности еще раз насладиться прекрасной музыкой Россини и еще раз убедиться, насколько современны персонажи, созданные более двух столетий назад гением Бомарше. Режиссер-постановщик Анатолий Соловьяненко перенес действие оперы в наши дни. Герои на сцене снимаются в видео-клипах, фехтуют мечами джедаев, пугают полицейских «красными корочками», смотрят футбольный матч по телевизору и ездят на электросамокатах. Постановщикам удалось сделать фееричный и одновременно очень веселый спектакль, который способен влюбить в оперную сцену даже людей, считающих, будто опера – это не современно и скучно.

«С музыкой «Севильского цирюльника» я знаком с детства, - рассказал А.Соловьяненко. - Как режиссер, я ставил эту оперу в 2005 году в Донецкой опере. Но сейчас почувствовал необходимость и желание посмотреть на эту историю под новым углом зрения, пойти на своеобразный эксперимент. Именно поэтому, мы со сценографом спектакля Андреем Злобиным и художником костюмов Анной Ипатьевой перенесли действие в некое модерновое пространство, лишенное любых определенных признаков времени и места. Никакой конкретики! Разве что, это точно не прошлое. Но может случиться в будущем. И не просто «может», а случится обязательно».

23 февраля, опера "Турандот" Дж. Пуччини

Эта опера, которая стала лебединой песней великого итальянского композитора Дж. Пуччини, по праву входит в золотой оперный фонд мира. И не смотря на свой почтенный возраст (почти столетие) она остается такой же близкой и желанной как для исполнителей, так и для зрителей, как один из бессмертных шедевров мирового музыкального искусства.

В этот раз партию Неизвестного принца (Калафа) исполнит приглашенный солист - австрийский тенор Томас Пауль.