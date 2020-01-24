Украина фото В Днепре автобус налетел в толпу пешеходов - много пострадавших

2020-01-24 11:40 132

В Днепре водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter врезался в группу пешеходов. В больницу попали четыре человека.

Как сообщает управление Нацполиции, водитель Mercedes сначала выехал на трамвайные пути, а потом попытался избежать столкновения с трамваем. В итоге он влетел в пешеходов и все равно задел трамвай. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В ДТП пострадали четыре пешехода, среди них есть 12-летний мальчик. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Водителя микроавтобуса задержали. Полицейские уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения(ч.2 ст.286 УК Украины). Мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы.