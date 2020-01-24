Украина фото В Днепре автобус налетел в толпу пешеходов - много пострадавших

2020-01-24 11:40 132

В Днепре водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter врезался в группу пешеходов. В больницу попали четыре человека.

Как сообщает управление Нацполиции, водитель Mercedes сначала выехал на трамвайные пути, а потом попытался избежать столкновения с трамваем. В итоге он влетел в пешеходов и все равно задел трамвай. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В ДТП пострадали четыре пешехода, среди них есть 12-летний мальчик. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Водителя микроавтобуса задержали. Полицейские уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения(ч.2 ст.286 УК Украины). Мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Украина"

фото В Днепре автобус налетел в толпу пешеходов - много пострадавших

2020-01-24 11:40 132

КАРТА Прогноз погоды : днем будет тепло до +7°C, но к ночи температура упадет

2020-01-24 09:12 252

Вызывают ругань и раздражение: украинцы требуют отменить новые монеты

2020-01-23 22:00 621

В Кабмине рассказали, почему в Украине произошло сокращения населения

2020-01-23 21:00 444
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото В Днепре автобус налетел в толпу пешеходов - много пострадавших 2020-01-24 11:40 132
КАРТА Прогноз погоды : днем будет тепло до +7°C, но к ночи температура упадет 2020-01-24 09:12 252
Вызывают ругань и раздражение: украинцы требуют отменить новые монеты 2020-01-23 22:00 621
В Кабмине рассказали, почему в Украине произошло сокращения населения 2020-01-23 21:00 444

Лента

13:42 Серена Уильямс неожиданно проиграла 27-й ракетке и вылетела из Australian Open
13:15 Чтобы остановить коронавирус власти Китая изолировали уже более 10 городов
12:41 Коронавирус в Китае: число заразившихся приблизилось к тысяче
12:14 Основные валюты подешевели на межбанковских торгах - что будет с курсом
фото 11:40 В Днепре автобус налетел в толпу пешеходов - много пострадавших
11:12 Коболев предложил вернуть Газпрому РФ пять миллардов долларов
10:39 Министр Бородянский рассказал, кого и как хотят сажать в тюрьму за фейки
10:11 США изменили правила выдачи виз беременным - родить американца теперь не так просто
09:40 Премьер Гончарук уверяет, что Укрзализницю продавать немцам не планируют
КАРТА 09:12 Прогноз погоды : днем будет тепло до +7°C, но к ночи температура упадет