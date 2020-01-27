Украина фото В Киеве горит здание Министерства культуры - спасатели эвакуируют людей

2020-01-27 11:42 264

В Киеве админздании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины произошел пожар и в настоящее время идет эвакуация людей.

"В помещении бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19) произошел пожар. Работают подразделения ГСЧС. Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - сообщается на странице Минкульта в Фесйбук.

В ГУ Госслужбы Украины по ЧС сообщают, что в 10:14 понедельника по ул. Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания. От ГСЧС привлечено 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

"Пока никаких подробностей нет. Действительно, произошёл пожар, на месте работают наши подразделения. Людей эвакуировали с третьего этажа. Предварительно, возгорание произошло в подвальном помещении", - рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС Киева Светлана Водолага.

В сообщении столичного главка ГСЧС на странице в соцсети Фейсбук отмечается, что пожар возник в подвале в помещении архива.

"Из-за сильного задымления проводится эвакуация людей. В ходе разведку спасены два человека с третьего этажа с помощью автолестницы. О 11:03 пожар площадью 30 м кв. локализован… Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.