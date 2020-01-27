Украина Денег на больницы может не хватить: врачи рассказали о последствиях для пациентов

2020-01-27 21:30 204

 

На оплату всех медуслуг в 2020 году украинцам выделили 72 млрд грн. Это в три раза меньше, чем положено по закону – на программу медицинских гарантий должно идти не менее 5% ВВП. Об этом говорится в законе о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания.

Может возникнуть ситуация, когда бюджет будет не в состоянии оплатить услуги, оказанные больницей населению, в полном объеме, прогнозирует Роман Левицкий, директор Киевского областного центра пластической хирургии.

"Это приведет к задолженности перед больницами, которые по закону не могут отказать в медицинской помощи населению. А это, в свою очередь, приведет к задолженности больниц перед коммунальными службами. Поэтому не исключено, что что некоторые медучреждения будут просить "добровольные взносы" с пациентов", – отметил Левицкий.

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