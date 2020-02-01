Украина Часть Украины затопит: появился тревожный прогноз об изменении климата

2020-02-02 14:30 213

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала об изменениях климата и последствиях для Украины.

"Засуха одно из таких явлений. Ливни становятся более интенсивными. Если выпадает град, то все чаще он имеет большой диаметр. Более мощными становятся шквалы, растет скорость ветра при шквалах. Чаще возникают смерчи. Сейчас они наблюдаются уже даже в марте и сентябре. Растет продолжительность периода с грозами, шквалами, градом. А поскольку эти явления становятся более интенсивными, то и угроз, связанных с ними также становится больше", - рассказала Балабух.

Кроме того, по ее словам, растет количество жарких дней и продолжительность жаркого периода.

В сети гуляют разнообразные карты и исследования общественных организаций, которые показывают, что в результате повышения уровня мирового океана около 1 миллиона гектаров территории Украины уйдут под воду к 2100 году. Затопит крупные города: Одессу, Мариуполь, Херсон. Балабух говорит, что это вполне возможно

"Однозначно уровень мирового океана, а вместе с ним уровень Черного и Азовского моря будут повышаться. Это будет приводить к эрозии береговой линии и подтоплению значительных частей территории Украины. Я думаю, что это реальный факт", - сказала она.