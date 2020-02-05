Мир Схождение лавины в Турции: количество жертв приближается к 40

2020-02-05 17:30 180

Погибли как минимум 38 человек, 53 - получили ранения

Количество жертв вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван выросло до 38 человек, как минимум 53 человека пострадали. Об этом сообщает Hurriyet.

По словам губернатора провинции Мехмета Эмина Билмеза, среди погибших, по меньшей мере, восемь сотрудников жандармерии, три охранника, три пожарных и девять гражданских лиц.

На данный момент в регионе продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. Также в провинцию были отправлены дополнительные 15 машин скорой помощи на фоне риска новых лавин.