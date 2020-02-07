Украина Стрельба в Мукачево. Аваков приказал задействовать спецназ

2020-02-08 00:01 192

 

В МВД заявили, что министр разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе

После обращения горсовета Мукачево к президенту Владимиру Зеленскому о неудовлетворительной работе полиции в городе глава МВД Арсен Аваков отдал приказ усилить в Мукачево меры безопасности за счет привлечения спецподразделений Нацполиции и Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там отметили, что Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе.

К оперативно-профилактической отработке в городе привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Нацгвардии, сообщили в МВД.

Перестрелка произошла в районе улицы Сеченова. Это микрорайон Росвигово, еще известный как "Чикаго" - между МГУ в сторону набережной.

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Украина

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