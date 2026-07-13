Світ Британія витратить понад 500 млн на модернізацію власних елітних сил спецпризначення

2026-07-13 08:21

На модернізацію елітних сил спецпризначення Британії буде виділено понад 500 млн фунтів. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що міністр оборони Ден Джарвіс переорієнтував План оборонних інвестицій на першочергові потреби армії, зокрема якнайшвидше постачання новітнього обладнання.

Оновлений План оборонних інвестицій, як очікується, мають оприлюднити напередодні саміту НАТО. Документ передбачає фінансування Збройних сил, підтримку оборонної промисловості та посилення стримувальних І оборонних можливостей НАТО.

Понад 500 млн фунтів буде спрямовано на реалізацію програми Future Commando Force, яка передбачає модернізацію війська (ідеться передусім про 3-тю бригаду командос Королівської морської піхоти) з акцентом на виконання завдань у регіоні Крайньої Півночі.

Нові швидкісні десантні катери зможуть використовуватися, зокрема, для захоплення танкерів російського тіньового флоту та проведення інших безпекових операцій.

Також майже 100 млн фунтів буде інвестовано у новітні технології, серед яких морські дрони, засоби зв'язку нового покоління, мережеві системи наведення та ударні безпілотники.

План передбачає також інвестиції у великі десантно-транспортні кораблі для підтримки операцій британських командос із перспективою створення спільного флоту з Нідерландами.