Украина Доллар и евро ждут удара от гривни: официальный курс валют от НБУ

2020-02-09 15:00 777

 

Курс валют в Украине 9 февраля коварно затаится, после чего ожидается решительное наступление гривны

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, 100 долларов обойдутся вам в 2457,94 гривны. А за 100 евро придется выложить 2704,35 гривен.

Однако уже в понедельник, 10 февраля, ожидается укрепление национальной валют. За 100 долларов придется отдать 2453,7 гривен. А за 100 евро нужно будет выложить 2690,48 гривен.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса, которая погубила уже более 300 человек, может начаться новый мировой кризис.

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