Украина Украинка не эвакуировалась из Уханя из-за собаки

2020-02-19 21:00 159

 

Украинка Анастасия Зинченко сообщила, что не эвакуировалась с другими гражданами Украины из китайского города Ухань из-за того, что не смогла забрать собаку. Об этом девушка написала у себя в Instagram.

"Я даже нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для собаки, отправила все в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке проигнорировали. Впоследствии представитель посольства Украины позвонил и сказал, что с собакой я эвакуироваться не могу", - написала она.

Посольство Украины в КНР, в свою очередь, в комментарии УНН сообщило, что не имеет полномочий разрешать или отказывать во въезде в Украину.

"Посольство не принимает решение, кого везти. Так же, как мы не отправляем самолеты, не обеспечиваем санитарный контроль, не мы выставляем условия ... Почему люди представляют, что в китайском аэропорту стоит посольство, хотя мы за 1,5 тыс. км отсюда, и именно мы решаем, кого впускать в Китай, кого выпускать, а у Китая нет ни пограничников, ни санитарных врачей, ни ветеринарных служб", - отметили в дипведомстве.

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