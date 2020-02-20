Политика ОНЛАЙН Протесты в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая: видео-трансляция

2020-02-20 17:00 270

 

В Новых Санжарах (Полтавская область) продолжаются акции протеста против размещения в местном санатории эвакуированных из китайской Ухани.

Местные жители не верят в абсолютной безопасности соседства с эвакуированными (напомним, все приземлившиеся в Харькове украинцы здоровы).

 

 

"Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары. Глава МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - написал руководитель ОГА.

Глава МВД ходил по селу и общался с жителями, успокаивал их – мол, самостоятельно из Китая вернулись уже 7 тысяч человек, и никто не заразился коронавирусом COVID-19.

Также Аваков рассказал о протестующих, которых задержали за сопротивление полицейским: "Сейчас устанавливаются их личности. Им выпишут административные протоколы. Я предполагаю, что они будут дома".

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