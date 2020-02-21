Мир 84-летняя Софи Лорен впервые за десять лет сыграет главную роль в кино

2020-02-21 22:12 150

Экранизация романа Ромена Гари "Вся жизнь впереди", в котором главную роль сыграет известная итальянская актриса Софи Лорен, выйдет на Netflix.

Как сообщает Variety, это будет первый фильм 84-летней актрисы за последние десять лет. Софи Лорен сыграет роль мадам Розы, которая пережила Холокост. За постановку отвечает сын Лорен - Эдуардо Понти.

В актерском составе также значатся Абриль Замора, Бабак Карими, Ренато Карпентьери и другие.

Съемки проходят в Италии, премьера картины запланирована на 2020 год, но точной даты выхода пока нет.

Роман "Вся жизнь впереди" был впервые опубликован в 1975 году и принес писателю Гонкуровскую премию. В 1977 году книгу экранизировал Моше Мизрахи, картина получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.