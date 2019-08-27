фото-видео видео Названа дата выхода фильма по сериалу "Во все тяжкие" - трейлер и сюжет

2019-08-28 22:12 78

Полнометражный фильм по сериалу "Во все тяжкие", съемки которого, как оказалось, уже завершены, выйдет на стриминговой платформе Netflix уже 11 октября. Эту дату авторы показали в тизере картины. Кроме того, объявлено и ее название – "Эль камино".

Тизер также поставил точку в спорах вокруг сюжета – "Эль камино" расскажет о событиях после завершения телешоу. В ролике друг выжившего главного героя "Во все тяжкие" Джесси Пинкмена Тощий Пит на допросе рассказывает полиции, что не знает, где тот сейчас находится.

Известно, что в картине не появится исполнитель роли Уолтера Уайта, актер Брайан Крэнстон – его герой погиб в конце сериала. Вместе с тем, события будут вращаться вокруг Джесси (Аарон Пол) и Тощего Пита (Чарльз Бейкер).

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фото-видео

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