Украина В Украине студентам задерживают стипендии

2020-02-29 00:01 147

Студентам, которым не пришла стипендия в феврале, получат ее в марте, сообщило Минобразования.

Студентам некоторых ВУЗов задерживают стипендию на месяц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что студентам, которым не пришла стипендия в феврале, получат ее в марте.

"Минфин сейчас утверждает десятки паспортов бюджетных программ на 2020 год, среди которых и паспорт с выплат стипендий. Поэтому студентам, которые обычно получают выплаты после 17 числа, деньги за февраль поступят позже. Это связано с особенностями бюджетного законодательства.", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что такая ситуация касается только тех заведений, где начисление стипендии осуществляется после 17 числа каждого месяца. В остальных ВУЗах все выплаты состоялись своевременно.

"Безусловно, любые задержки обязательных выплат, в частности академических или социальных стипендий, являются неприемлемыми, поэтому мы надеемся на скорейшее урегулирование этого вопроса", - сообщает МОН.

Напомним, парламент увеличил именные стипендии студентам. Парламент повысил уровень именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений.

Напомним, в Украине стипендии студентов с 1 ноября 2017 года повысили на 18%.