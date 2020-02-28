Украина Украина не будет закрывать границы из-за коронавируса — МИД

2020-02-29 00:05 162

 

МИД Украины не рассматривает возможность закрытия границ для предотвращения занесения и распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире Украина 24.

«Мы в принципе не рассматриваем такой вариант, как и все другие страны мира. Да, некоторые из них пытаются принять меры вокруг некоторых регионов и определенных городов, но закрывать границы мы не планируем. Это означает, что на границе мы значительно усилили проверку. Десятки тысяч людей уже проверены нашими пограничниками», - заявил Пристайко.

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