Украина ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине

2020-03-04 17:30 147

 

ВОЗ отмечает готовность Украины к вспышке коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине. Об этом на брифинге заявил представитель ВОЗ Ярно Хабихт, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня высока вероятность того, что в Украине будет расти количество больных коронавирусом.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил Хабихт.

Напомним, на сегодня подтвержден один случай заболевания коронавирусом в Украине. Инфекцию обнаружили у жителя Черновцов, который посещал Италию. На сегодня медики заявляют, что состояние заболевшего улучшилось.

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