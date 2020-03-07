Украина Украину зальет теплыми дождями: прогноз на выходные

2020-03-07 13:30 288

 

Первые весенние дни порадовали украинцев почти летним теплом, но в выходные температура воздуха немного снизится и пройдут дожди.

Об этом сообщает аналитический портал «Хвиля» со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота — 7 марта

В Киеве ожидаются продолжительные дожди, дневная температура +11…+13 градусов.

В западной части Украины мелкий дождь с ночи будет идти на протяжении дня. В Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске температура днем составит +8…+10 градусов. На Волыни также дождливая погода, до +9…+11 градусов днем.

На юге Украины ожидается пасмурная погода, сквозь облака будут проступать солнечные лучи. Температура днем +9…+11 градусов в Одессе и +14…+17 градусов в Николаеве и Херсоне.

Теплая пасмурная погода ожидается также в центральной части Украины и на востоке страны. Температура днем колеблется от +10 до +18 градусов.

Воскресенье — 8 марта

На Международный женский день в Украине синоптики прогнозируют дождь, местами грозы.

В Киеве дождливая субботняя погода плавно перейдет в воскресенье, дневная норма составит +8…+10 градусов.

В центральной части Украины и на юге страны ожидается гроза, а также обильные осадки. В Кропивницком температура составит +13…+15 градусов, а в Одессе и Николаеве от +10 до +16 градусов.

На Закарпатье, Ивано-Франковске и Хмельницком ожидается дождливая погода, от +7 до +8 градусов.

Только во Львове и на Волыни не ожидается осадков с температурой +6…+8 днем. Облачная погода, местами солнце.

На востоке Украины на Донбассе также без осадков. Воздух днем прогреется до +15…+17 градусов.

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