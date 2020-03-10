Украина Когда и на сколько в Украине подорожает абонплата за газ и пеня за просрочку платежа

2020-03-11 08:12 48

Если сейчас украинцы за каждый кубометр газа платят не более 1,99 грн, то уже через два месяца придется выкладывать около 2,73 гривен. С 1 июля 2020 года будет повышен размер абонплаты за транспортировку газа. 

Размер такой абонплаты рассчитывается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось — абонплата.

Если абонплата будет вноситься после 20-го числа месяца, за который вносится платеж, за каждый день просрочки полагается пеня. Государство будет насчитывать "штрафные" за опоздание не до того дня, как отправили деньги, а до того момента, пока они не будут зачислены на счет поставщика коммунальной услуги.

Учитывая, что месячный размер абонплаты, в зависимости от объемов потребления и региона, может достигать 300 грн, из-за просрочки придется платить и 600 гривен, и более.

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