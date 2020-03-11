Политика Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией

2020-03-11 16:30 87

 

Из-за коронавируса авиасообщение прекращено пока только с Италией, далее будут приниматься решения.

Украина приостановила авиасообщение с Италией из-за вспышки коронавируса. Об этом после заседания Кабмина в среду, 11 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня решение: фактически это отмена авиасообщения с Италией. Пока. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения", - сказал он.

Также премьер выразил надежду на то, что к лету эпидемия коронавируса пойдет на спад.
Также он заверил, что Украина готова к мировому финансовому кризису.

"У нас как никогда высокая ликвидность в банках, у нас высокие золотовалютные резервы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован … Мы готовы встретить финансовый кризис", - заявил Шмыгаль.

Он также считает, что финансовая ситуация в стране может создать дополнительные фиинансовые возможности для отечественных экспортеров. В частности, в агропромышленном комлексе.

Как известно, в Италии крупнейшая в Европе эпидемия коронавируса: более 10 тысяч человек заразились, более 630 - умерли.

Напомним, с 12 марта в Украине вводят ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ляшко объяснил, почему в Украине зафиксирован лишь один случай коронавируса

2020-03-11 17:30 66

Масок нет, но вы держитесь: эксклюзивные фото из аптек Киева после объявления карантина

2020-03-11 17:15 81

В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты

2020-03-11 13:41 1647

Коронавирус в Украине: Сегодня Кабмин планирует объявить строгий карантин

2020-03-11 09:39 573

Еще новости в разделе "Политика"

Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль

2020-03-11 17:00 93

Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией

2020-03-11 16:30 87

В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты

2020-03-11 13:41 1647

Нардепам запретили ездить за границу из-за эпидемии коронавируса

2020-03-11 13:14 219
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль 2020-03-11 17:00 93
Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией 2020-03-11 16:30 87
В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты 2020-03-11 13:41 1647
Нардепам запретили ездить за границу из-за эпидемии коронавируса 2020-03-11 13:14 219

Лента

17:30 Ляшко объяснил, почему в Украине зафиксирован лишь один случай коронавируса
17:23 Эпидемия неизбежна, премьер Шмыгаль обратился к украинцам: «Правительство не сможет…»
17:15 Масок нет, но вы держитесь: эксклюзивные фото из аптек Киева после объявления карантина
17:00 Министры Кабмина отказались от премий до конца 2020 года - Шмыгаль
16:30 Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией
фото 15:45 Джаред Лето ради селфи залез на верхушку Рыбальского моста в Киеве
15:16 Доллар подошел к новой психологической отметке - уже почти 26 грн
14:42 Памятка украинцу на время карантина - сколько и чего запасать на каждого члена семьи
видео 14:27 Кличко смешно ввел в Киеве ряд ограничений из-за коронавируса
13:41 В Украине ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, вузы,сады, отменят мероприятия и прекратят авиаперелеты