Политика Украина из-за коронавируса приостановила авиасообщение с Италией

2020-03-11 16:30 87

Из-за коронавируса авиасообщение прекращено пока только с Италией, далее будут приниматься решения.

Украина приостановила авиасообщение с Италией из-за вспышки коронавируса. Об этом после заседания Кабмина в среду, 11 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня решение: фактически это отмена авиасообщения с Италией. Пока. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения", - сказал он.

Также премьер выразил надежду на то, что к лету эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Также он заверил, что Украина готова к мировому финансовому кризису.



"У нас как никогда высокая ликвидность в банках, у нас высокие золотовалютные резервы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован … Мы готовы встретить финансовый кризис", - заявил Шмыгаль.



Он также считает, что финансовая ситуация в стране может создать дополнительные фиинансовые возможности для отечественных экспортеров. В частности, в агропромышленном комлексе.



Как известно, в Италии крупнейшая в Европе эпидемия коронавируса: более 10 тысяч человек заразились, более 630 - умерли.



Напомним, с 12 марта в Украине вводят ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса.