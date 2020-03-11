Украина В Кабмине не исключают запрет на перемещения внутри страны

2020-03-11 21:30 303

Кабинет министров Украины при ухудшении общей ситуации с распространением нового коронавируса не исключает ограничений любых передвижений внутри страны вплоть до полного запрета. Об этом в среду, 11 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом премьер надеется, что "до этого не дойдет".

"Относительно каких-либо ограничений на передвижение (граждан) внутри страны - это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого будет требовать ситуация, то в будущем такой шаг возможен. Но это далекое будущее и я надеюсь, что мы до него не дойдем, в том числе благодаря тем мероприятиям, которые принимаем сейчас", - в частности, сказал Шмыгаль. Премьер уточнил, что на сегодня в рамках объявленного в стране карантина идет речь о введении только первого этапа ограничительных мер. Но так как главное задание - это сохранить жизнь и здоровье украинцев, возможно и введение следующих этапов ограничений.

Напомним, в Украине объявили общенациональный карантин. Кабмин вводит запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий, до апреля закроют школы и вузы. В то же время во многих странах Европы, которые уже заражены коронавирусом, остаются жить и работать миллионы украинцев.

По официальным данным, лабораторно в Украине выявили только один случай заражения коронавирусом. По состоянию на 10 марта в стране зафиксировано пять подозрений на коронавирус. Два образца уже доставлены в лабораторию Центра общественного здоровья, три образца поставят до вечера 11 марта.

В ВОЗ заявили, что случаи заражения коронавирусом COVID-19 будут абсолютно во всех странах. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 119 тысяч человек. При этом на Китай приходится более 80 тысяч подтвержденных случаев заболевания.

Всего в мире насчитывается более 4,2 тысяч случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания.

В закрытой на карантин Италии только по официальным данным живут около 300 тысяч украинцев, но нелегально там пребывают в несколько десятков раз больше.