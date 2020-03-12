Коронавирус Трамп закрыл границы из-за коронавируса - все рейсы из ЕС в США отменяются

2020-03-12 10:14 327

Президент США Дональд Трамп обратился к нации из-за вспышки коронавируса в мире. В своем телеобращении он сказал, что все поездки из Европы в США будут приостановлены на следующие 30 дней. Запрет начнет действовать в пятницу, 13 марта.

"Проконсультировавшись с высокопоставленными экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы", - сказал Трамп.

Эти ограничения не будут распространяться на Великобританию. 

По словам президента США, ограничения также будут касаться грузоперевозок.

Кроме того, Трамп заявил, что США отслеживают ситуацию в мире. По его словам, Европейский союз не справился с задачей введения предупредительных мер и ограничений в отношении пассажирского сообщения с Китаем и другими очагами распространения вируса.

"В результате на территории США появилось большое количество новых источников заражения, которые были образованы благодаря приезду людей из Европы", - сказал Трамп.

Он пояснил, что ограничения на въезд в США из Европы вступят в силу в пятницу в полночь.

Запрет на въезд в США из стран ЕС будет касаться граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в Штаты, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.

"Трамп подписал президентский указ, согласно которому приостанавливается въезд большинства иностранных граждан, которые находились в ряде европейских странах в промежуток до 14 дней перед планируемым въездом на территорию США", - говорится в распространенном заявлении.

В список попали страны Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Ограничения не распространяются на лиц, постоянно проживающих в США, ближайших родственников граждан США, а также других лиц, дополнительно перечисленных в указе.

Американским гражданам, посещавшим Шенгенскую зону, будет предписано осуществлять перелеты через конкретные аэропорты, в которых правительство США ввело усиленные меры досмотра.

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