Трамп уверяет, что вакцина от коронавируса будет готова менее чем через месяц

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может быть готова к середине октября.
"Предыдущим администрациям потребовались бы, возможно, годы, чтобы получить вакцину. А нам осталось несколько недель до ее получения. Может быть, три-четыре недели", - заявил глава Белого дома в эфире телеканала ABC.
Также Трамп добавил, что американские компании очень близки к получению эффективного и безопасного препарата.
Ранее кандидат в вице-президенты СШАКамала Харрис заявила, что Трамп слишком политизирует вопрос вакцины против коронавируса в преддверии президентских выборов.
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