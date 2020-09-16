Коронавирус Трамп уверяет, что вакцина от коронавируса будет готова менее чем через месяц

2020-09-16 12:16 144

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может быть готова к середине октября.

"Предыдущим администрациям потребовались бы, возможно, годы, чтобы получить вакцину. А нам осталось несколько недель до ее получения. Может быть, три-четыре недели", - заявил глава Белого дома в эфире телеканала ABC.

Также Трамп добавил, что американские компании очень близки к получению эффективного и безопасного препарата.

Ранее кандидат в вице-президенты СШАКамала Харрис заявила, что Трамп слишком политизирует вопрос вакцины против коронавируса в преддверии президентских выборов.

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