Коронавирус Вторая волна? ВОЗ зафиксировал рекордное число зараженных за все время пандемии

2020-10-21 11:40 261

В мире за прошедшую неделю коронавирус выявили еще у 2,4 миллиона человек - это рекордно высокая отметка с начала пандемии. 

"Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным... По состоянию на 18 октября поступили сообщения о более 40 млн заболевших и 1,1 млн умерших. В том числе за последнюю неделю зарегистрировали более 2,4 млн новых случаев заболевания и 36 тыс. новых смертей", - сообщает ВОЗ в своем информбюллетене.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке. Всего в этом регионе с 12 по 18 октября заразились более 798 тысяч человек, а общее число инфицированных превысило 18,8 млн. За семь дней зарегистрированы более 16 тысяч смертей, и на 18 октября общее число летальных исходов составило более 608 тысяч.

В Европе зафиксирован 25-процентный рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Число заразившихся выросло более чем на 927 тысяч до более 8 миллионов человек. За неделю умерли более 8 тысяч, а общее число умерших превысило 256 тысяч человек.

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