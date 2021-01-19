Политика Байден отменит отмененный Трампом запрет на въезд туристов на территорию США

2021-01-19 13:42 49

Новоизбранный президент США Джо Байден, после принятия полномочий, планирует быстро продлить ограничения на поездки для иностранцев, которые недавно побывали в большей части Европы и Бразилии.

"По совету нашей медицинской команды, администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января. На самом деле мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы еще больше снизить распространение COVID-19", - сообщила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки, передает Reuters.

По ее словам, с обострением пандемии и появлением в мире все большего количества заразных мутаций коронавируса, сейчас не время разрешать международные поездки.

Интересно, что это заявление прозвучало вскоре после того, как президент Дональд Трамп подписал приказ об отмене с 26 января запрета на въезд для большинства неамериканских граждан, которые недавно побывали в Бразилии и Европе.

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