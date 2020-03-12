Коронавирус В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом

2020-03-12 22:30 189

Число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.

В Украине зафиксированы два новых случая коронавируса – в Житомирской и Черновицкой областях. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, коронавирус нового типа выявили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, медики работают с контактами", - говорится в сообщении.

Исследование проводила вирусологический рефернс- лаборатория центра общественного здоровья.

Также в Черновицкой области в течение дня госпитализировали еще двух человек подозрением на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

А в Донецкой области все три подозрения на коронавирус опровергнуты в лабораторном центре государственного учреждения - Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Минздрав назвал условие "закрытия" городов

Напомним, с 12 марта в Украине в рамках превентивных мер вводятся ряд ограничений из-за коронавируса: закрываются учебные заведения и вводится запрет на массовые мероприятия.

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