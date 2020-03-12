Коронавирус В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом

2020-03-12 22:30 189

 

Число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.

В Украине зафиксированы два новых случая коронавируса – в Житомирской и Черновицкой областях. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, коронавирус нового типа выявили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, медики работают с контактами", - говорится в сообщении.

Исследование проводила вирусологический рефернс- лаборатория центра общественного здоровья.

Также в Черновицкой области в течение дня госпитализировали еще двух человек подозрением на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

А в Донецкой области все три подозрения на коронавирус опровергнуты в лабораторном центре государственного учреждения - Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Минздрав назвал условие "закрытия" городов

Напомним, с 12 марта в Украине в рамках превентивных мер вводятся ряд ограничений из-за коронавируса: закрываются учебные заведения и вводится запрет на массовые мероприятия.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям

2020-03-12 20:00 462

Коронавірус COVID-19 і реалії української медицини: роздуми анестезіолога

2020-03-12 09:31 363

Побег из Европы. Заробитчане массово возвращаются в Украину из-за коронавируса

2020-03-11 21:00 759

Масок нет, но вы держитесь: эксклюзивные фото из аптек Киева после объявления карантина

2020-03-11 18:30 1044

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом

2020-03-12 22:30 189

Украинцев предупредили об ответственности за нарушение карантина

2020-03-12 22:00 243

Больной коронавирусом может быть переносчиком более месяца, - ученые

2020-03-12 21:00 279

В Европе осталась лишь одна страна без коронавируса

2020-03-12 20:30 309
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом 2020-03-12 22:30 189
Украинцев предупредили об ответственности за нарушение карантина 2020-03-12 22:00 243
Больной коронавирусом может быть переносчиком более месяца, - ученые 2020-03-12 21:00 279
В Европе осталась лишь одна страна без коронавируса 2020-03-12 20:30 309

Лента

22:30 В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
22:00 Украинцев предупредили об ответственности за нарушение карантина
21:30 Карты украинцев загоняют в минус: в Приватбанке объяснили, что происходит
21:00 Больной коронавирусом может быть переносчиком более месяца, - ученые
20:30 В Европе осталась лишь одна страна без коронавируса
20:00 В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям
19:30 В Украину идет серьезное похолодание: синоптик предупредила о "сюрпризах"
19:00 Пандемия коронавируса может прекратиться к июню – китайский эпидемиолог
18:30 Цена нефти Brent обвалилась ниже 33 долл. за баррель
18:00 В Испании медики проверяют правительство на коронавирус