Коронавирус Covid-19 в Украине: СНБО уже сегодня может полностью перекрыть границы

2020-03-13 10:26 135

Сегодня, 13 марта, Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит возможность закрытия границ в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

"На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать", - сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в окружении президента.

СНБО обсудит, какие еще меры можно принять для предотвращения роста эпидемии Covid-19.

Напомним, по состоян6ию на данное время в Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом.

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