Коронавирус Из построенной за 10 дней больницы в Ухане выписали последнего пациента

2020-03-13 15:28 123

За 34 дня, в течение которых функционировала больница, на лечение в больницу поступили 1 848 человек, 521 из них был переведен в другие лечебные учреждения, еще 1 327 человек были выписаны.

Напомним, в Китае за 10 дней построили в Ухане временную больницу для борьбы с коронавирусом, передает NOI.md.

Более 70% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 полностью выздоровели, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Из 80 тыс. случаев в Китае свыше 70% выздоровели от нового коронавируса. По данным ВОЗ, это свыше 58,6 тыс. человек. Также в ВОЗ отметили, что в Китае смертность от коронавируса на 20% выше у людей пожилого возраста, на 13% — у тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. На 9% выше смертность пациентов, страдающих диабетом, на 8% — у людей с проблемами дыхательного аппарата и на 7,5% — у больных раком.

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