Коронавирус Пандемия коронавируса продлится до лета, - самые оптимистичные прогнозы медиков

2020-03-13 21:36 303

В Китае спрогнозировали, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню, если страны мобилизуются для борьбы с ней.

Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. То есть, когда появляется новый вирус и большинство людей не обладают иммунитетом против него, то болезнь быстро распространяется по всему миру.

Между тем в КНР уверяют, что страна прошла пик заражений и новые случаи в Хубэе упали до однозначных цифр. Как известно, около двух третей случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано в центральной провинции Хубэй, где вирус впервые появился в декабре прошлого года, но в последние недели подавляющее большинство новых случаев было за пределами Китая.

Китайские власти считают, что они приняли строгие меры, в том числе почти полностью изолировали Хубэй, тем самым предотвратили крупные вспышки в других городах. Также правительство Китая призывает другие страны делать то же самое и взять пример с Китая.

"Говоря, пик эпидемии прошел для Китая. Количество новых случаев заражения падает", - сказал Ми Фэн, представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Чжун Наньшань, старший медицинский советник правительства, заявил журналистам, что, если страны серьезно отнесутся к вспышке и готовы принять решительные меры, она может закончиться во всем мире в считанные месяцы.

"Я призываю все страны следовать инструкциям ВОЗ и вмешиваться на национальном уровне. Если бы все страны могли мобилизоваться, то пандемия может завершиться уже к июню", - сказал он.

Эпидемиолог Чжун Наньшань известен тем, что помогал бороться со вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году.

Он отметил, что вирусы обычно становятся менее активными в теплое время года.

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