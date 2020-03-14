Коронавирус Умрут все пенсионеры - глава Минздрава ошарашил украинцев заявлением

2020-03-14 12:30 498
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Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в нашей стране от коронавируса "умрут все пенсионеры". Об этом министр заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

При этом, как отметил чиновник, детей вирус не поражает.

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - сказал министр.

В соцсетях возмутились заявлением новоиспеченного министра. "Он и сам не малыш", "Ну от тоже не молодой", "Это чтобы пенсию не повышать?".

Также скандальное заявление прокомментировал и нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса "умрут все пенсионеры"... это транслирует канал Рада, смотрят граждане. И главное - это не соответствует действительности. Пожалуйста, проведите тренинг им хотя бы что не надо говорить!" - возмутился парламентарий.

Чуть позже он обновил публикацию и добавил, что задал министру вопрос.

"UPD: Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку.
Ответ конечно таков, что непонятно: успокоил или нагнал еще панику. Но спокойствие наших граждан должен быть главным в текущей ситуации", - написал нардеп.

Напомним, из-за коронавируса Кабмин объявил карантин в Украине с 12 марта. Он продлится до конца месяца, а в случае необходимости будет продлен в апреле. По состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения. Сегодня зафиксирован первый летальный случай.

Как сообщалось, от коронавируса умерла жительница Житомирской области, сообщили в Министерстве здравоохранения в пятницу, 13 марта.

Женщина в возрасте 71 года была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавируса COVID-19. Члены ее семьи находятся в самоизоляции дома. За состоянием их здоровья наблюдают медики. На данный момент симптомов заболевания у них нет, проводится лабораторная проверка анализов.

Минздрав отмечает, что умершая находилась в группе риска.

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