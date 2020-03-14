Украина В Украину ворвутся холода и снег, о весне можно забыть: синоптики ошарашили новым прогнозом

2020-03-14 09:24 246
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Погода в Украине 14 марта продолжит портиться и даже «порадует» украинцев дождем и снегом

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, на большей части Украины в субботу ожидается облачная погода. Кроме того, температура в стране продолжит снижаться. Также сообщается, что на востоке страны ожидается небольшой дождь, а на севере и северо-западе пройдет мокрый снег.

На севере и в западных регионах температура днем составит в среднем +7 градусов, а вот ночью похолодает до +2.

На востоке днем ожидается +7...+11 градусов, а ночью температура опустится до +2...+6.

Теплее всего будет на юге, где днем воздух прогреется до +14 градусов, а ночью температура составит от +5 до +7 градусов.

В центральных областях днем ожидается около 8 градусов тепла, а ночью от +2 до +4.

В Киеве днем температура составит +5...+7 градусов, а ночью - +2...+4. В столице также пройдет мокрый снег.

Также синоптики предупреждают, что в субботу ожидается сильный ветер со скоростью до 7-12 м/с.

 Ранее мы писали о том, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что ближайшие месяцы будут аномально теплыми в северном полушарии.

При этом, не обойдут эти изменения климата и Украину, утверждает географ-метеоролог Вера Балабух.

Как отметила эксперт, существует большая вероятность того, что характерные для 2019 года процессы проявляться и в нынешнем году. При этом потепление на территории нашей страны происходит более высокими темпами, нежели в целом на планете. А в последние годы только усиливается.

"Зима 2019-2020 годов действительно удивила продолжительностью аномального тепла. Это явление нужно исследовать", – говорит Балабух.

Она предполагает, что причиной этому стала аномально высокая температура Атлантического океана и мощный циклон в районе северного полюса.

"Температура воды в Атлантике в 2019 году была высокой и остается аномально высокой сейчас. Океан прогрелся уже до глубины двух километров!" – подчеркнула метеоролог.

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