Коронавирус Количество случаев COVID-19 превысило 150 тысяч

2020-03-15 00:01 27
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Из них выздоровели уже 72 587 человек. Летальных случаев зафиксировано 5 789, в основном в Китае, Италии и Иране.

В мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 150 тысяч. Об этом свидетельствует онлайн-карта распространения COVID-19 Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в субботу, 14 марта.

Количество заболевших коронавирусом в мире составляет 153 511. На первом месте среди заболевших по-прежнему находится Китай, где подтверждены 80 976 случаев. Также высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Италии (21 157), Иране (12 729), Южной Кореи (8 086) и Испании (6 023).

Как минимум 5 789 человек скончались из-за COVID-19. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Китае (3 075), Италии (1 441) и Иране (611).

При этом выздороветь от коронавирусной болезни удалось уже 72 587 людям.

Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19.

Как известно, в Украине официально зарегистрированы три случая COVID-19. Одна из инфицированных скончалась в Житомирской области. Также стало известно о смерти украинки, которая работала в Италии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больш

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На Донбассе зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом Covid-19

2020-03-13 13:20 378

Власти штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Covid-19

2020-03-08 14:00 741

Трамп сравнил свой разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус Covid-19

2020-03-08 13:30 810

Число зараженных COVID-19 превысило 104 тыс. − СМИ

2020-03-08 10:00 588

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В УЕФА сделали важное заявление по Евро-2020

2020-03-15 00:05 9

Количество случаев COVID-19 превысило 150 тысяч

2020-03-15 00:01 27

Профессор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и аллергии по симптомам

2020-03-14 14:30 1842

У Трюдо не выявили коронавирус

2020-03-14 14:00 441
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В УЕФА сделали важное заявление по Евро-2020 2020-03-15 00:05 9
Количество случаев COVID-19 превысило 150 тысяч 2020-03-15 00:01 27
Профессор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и аллергии по симптомам 2020-03-14 14:30 1842
У Трюдо не выявили коронавирус 2020-03-14 14:00 441

Лента

00:05 В УЕФА сделали важное заявление по Евро-2020
00:01 Количество случаев COVID-19 превысило 150 тысяч
15:30 В Украину ворвутся холода и снег, о весне можно забыть: синоптики ошарашили новым прогнозом
15:00 Доллар нанес новый удар, гривна летит вниз: чего ждать от курса в обменниках
14:30 Профессор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и аллергии по симптомам
14:00 У Трюдо не выявили коронавирус
13:30 В Черновицкой области ввели чрезвычайное положение
13:00 Таможня рассказала о транспортном сообщении Украины с другими странами
12:30 Умрут все пенсионеры - глава Минздрава ошарашил украинцев заявлением
12:00 Число жертв коронавируса в мире снова увеличилось