Коронавирус Количество случаев COVID-19 превысило 150 тысяч

2020-03-15 00:01 27

Из них выздоровели уже 72 587 человек. Летальных случаев зафиксировано 5 789, в основном в Китае, Италии и Иране.

В мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 150 тысяч. Об этом свидетельствует онлайн-карта распространения COVID-19 Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в субботу, 14 марта.

Количество заболевших коронавирусом в мире составляет 153 511. На первом месте среди заболевших по-прежнему находится Китай, где подтверждены 80 976 случаев. Также высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Италии (21 157), Иране (12 729), Южной Кореи (8 086) и Испании (6 023).

Как минимум 5 789 человек скончались из-за COVID-19. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Китае (3 075), Италии (1 441) и Иране (611).

При этом выздороветь от коронавирусной болезни удалось уже 72 587 людям.

Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19.

Как известно, в Украине официально зарегистрированы три случая COVID-19. Одна из инфицированных скончалась в Житомирской области. Также стало известно о смерти украинки, которая работала в Италии.

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