Коронавирус Украинцы массово сдают тесты на коронавирус

2020-03-15 15:00 615
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Врач-инфекционист отметила, что украинцев можно понять в связи с их страхом заразиться новым типом коронавируса.

Украинцы толпами приходят в больницы на стационар, чтобы сдать тест на коронавирус, сообщила в Facebook врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская.

"Люди прут толпами в инфекционные стационары "протестироваться на коронавирус", - сказано в сообщении.

По ее словам, амбулаторные консультации в стационарах - это грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

 "Эпидемиологи, которых сейчас в больницах уже нет, да и полномочий у них нет, ранее за такие вещи устраивали такой гвалт, что администрация вполне могла лишиться своего места.

Сейчас полная демократия. Захотел прийти к доктору - к семейному не попадёшь, скорую тоже не всегда удаётся вызвать, иди сразу в инфекционный стационар, там примут. А потом отпустят за отсутствием болезни. То, что это режимное отделение, где находится масса больных с подозрением на COVID19, всякие там гриппы и менингококковые инфекции никак не пугает наших граждан. Зато наших граждан сильно испугали здоровые соотечественники из Китая", - написала Голубовская.

При этом врач отметила, что "людей понять можно, они боятся". Примером стала даже эпидемия кори, которую ранее зафиксировали в Украине.

"Эпидемия кори все и так показала, много говорить не нужно. Но мы не можем их подвергать риску инфицирования. Причем разными заболеваниями. В отсутствие должных служб, которые это пресекали, взываю к сознательности наших граждан - прекратите это паломничество. Не подвергайте себя излишней опасности", - добавила инфекционист.

Как известно, Кабмин призвал украинцев отменить все поездки, в том числе между городами внутри страны.

 

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