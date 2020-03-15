Коронавирус Коронавирус: Минздрав хочет закрыть магазины и ограничить общественный транспорт

2020-03-15 18:00 498
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В стране могут ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек

Министерство здравоохранения с целью недопущения распространения китайского коронавируса в Украине предлагает закрыть все магазины в стране, кроме продуктовых, а также ограничить общественный транспорт.

Об этом говорится в экстренном обращении министра здравоохранения Украины Ильи Емца, опубликованном 15 марта на странице Минздрава в Facebook.

"Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, большая как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира — это смертельно опасная инфекция, коронавирус", — отметил он.

По его словам, мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы.

"На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", — заявил Емец.

В связи с этим он предлагает закрывать заведения общественного питания и ТРЦ. По его мнению, работать должны только аптеки и продуктовые магазины.

"Необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", — предложил глава Минздрава.

Также он считается, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации, а обрабатывать необходимо только ургентные случаи.

"Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия", — доложил министр.

 Кроме того, он призвал всех украинцев не быть легкомысленными — "это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам".

Емец уверен, что сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины, поскольку успешный опыт других стран показал, что самоизоляция — самый эффективный способ предупреждения распространения болезни.

 

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