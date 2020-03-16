В понедельник, 16 марта, власти крупных украинских городов ужесточили карантин из-за коронавируса, поскольку уже 5 человек заболели в Украине.
Об этом сообщает "Апостроф".
По состоянию на 16:00 16 марта карантин внедрили в 9 городах Украины. Среди них: Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Полтава, Хмельницкий, Тернополь, Черновцы, Ужгород.
В Украине зафиксировали пять случаев коронавируса. Четыре в Черновцах и один летальный в Радомышле. Мужчина, который заболел первым в Черновцах на COVID-19 начал выздоравливать.
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