Коронавирус В Украине запускают онлайн-уроки для школьников

2020-03-16 22:02 105
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Школьникам анонсировали трансляцию онлайн-уроков на период карантина. Инициатива рассчитана прежде всего на старшеклассников.

Минобразования с 17 марта запускает ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и курсов для школьников, которые сейчас находятся на карантине в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает партия Слуга народа в Facebook.

Онлайн-уроки будут транслировать ТРК Рада и на YouTube-канале МОН.

Инициатива рассчитана прежде всего на старшеклассников. Сообщается, что выбирать предметы школьники могут самостоятельно. Видеоуроки будут представлены по тем предметам, которые нужны детям для прохождения ВНО в этом году. Это украинский язык и литература, английский язык, история, математика и биология.

Эти онлайн-уроки, по словам главы парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака базируются на программе предыдущих классов.

Количество этих видеоуроков увеличится в выходные дни. График выпуска того или иного предмета будет опубликован позже.

Напомним, 12 марта в Украине объявили общенациональный карантин.

Позже власти приняли решение закрыть границы для иностранцев и остановить авиасообщение.

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