Коронавирус Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой

2020-03-17 20:00 102

Киевская городская государственная администрация приняла решение ограничить с полудня 18 марта пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение с Киевом.

Об этом заявил замглавы КГГА Николай Поворозник на брифинге во вторник, 17 марта, передает Корреспондент.

"Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях запрещаются с 12:00 завтрашнего дня", - сообщил Поворозник и добавил, что ответственность за доставку людей из пригорода на работу в Киев лежит на руководителях предприятий.

Также он сообщил, что студентов из киевских общежитий отправят домой на время коронавирусного карантина, а доступ к общежитиям ограничат.

"Я не понимаю, как можно было остаться в Киеве. На сегодня еще весь транспорт работает, все могут уехать домой. Многие студенты считают, что карантин - это дополнительные каникулы", - отметил Поворозник.

Возмещать стоимость неиспользованных проездных билетов в общественном транспорте пока не планируют.

"Таких решений пока нет. Будем работать со студенческими профсоюзами. Если такая необходимость будет возникать, будем соответствующим образом на нее реагировать", - резюмировал замглавы КГГА.

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