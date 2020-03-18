Коронавирус В Одессе закрыт на карантин крупнейший рынок в Европе - "Седьмой километр"

2020-03-18 15:15 72

Крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "Седьмой километр", рассположенный в Одесской области, закрывается на карантин в связи с пандемией нового коронавируса.

"Администрация промтоварного рынка вводит ограничения в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей", - сообщает администрация рынка на сайте.

Доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

Ежедневная дезинфекция общественной территории рынка продолжится, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

ООО "Промтоварный рынок" — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Ежедневно промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек.

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