Коронавирус Первая собака в мире, которую вылечили от COVID-19 , умерла дома

2020-03-18 14:41 120

В Гонконге единственная собака, у которой был диагностирован коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой.

Как сообщает South China Morning Post,17-летний померанский шпиц, владелицей которого была выздоровевшая после коронавируса женщина, с 26 февраля находился под принудительным карантином в государственном учреждении. Его вернули домой 14 марта.

60-летняя хозяйка собаки сообщила властям, что животное умерло 16 марта. При этом женщина отказывается от того, чтобы собаке провели вскрытие и узнали причину смерти.

Во время карантина шпицу было сделано пять тестов. Сама хозяйка пса переболела коронавирусом. Она была госпитализирована 25 февраля. Выздоровев, вернулась домой 8 марта.



