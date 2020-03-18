Коронавирус Первая собака в мире, которую вылечили от COVID-19 , умерла дома

2020-03-18 14:41 120
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Гонконге единственная собака, у которой был диагностирован коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой.

Как сообщает South China Morning Post,17-летний померанский шпиц, владелицей которого была выздоровевшая после коронавируса женщина, с 26 февраля находился под принудительным карантином в государственном учреждении. Его вернули домой 14 марта.

60-летняя хозяйка собаки сообщила властям, что животное умерло 16 марта. При этом женщина отказывается от того, чтобы собаке провели вскрытие и узнали причину смерти.

Во время карантина шпицу было сделано пять тестов. Сама хозяйка пса переболела коронавирусом. Она была госпитализирована 25 февраля. Выздоровев, вернулась домой 8 марта.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ВОЗ назвали основное отличие COVID-19 от других смертельных вирусов

2020-03-18 10:39 339

Гибель девушки в Черновцах: медики отрицают, что причиной был Covid-19

2020-03-18 10:11 252

Какие запреты и ограничения введены в Украине из-за коронавируса

2020-03-18 08:12 447

Врач прокомментировала вероятность длительного инкубационного периода коронавируса

2020-03-17 22:30 705

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Одессе закрыт на карантин крупнейший рынок в Европе - "Седьмой километр"

2020-03-18 15:15 72

Первая собака в мире, которую вылечили от COVID-19 , умерла дома

2020-03-18 14:41 120

В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

2020-03-18 13:40 171

В Украине начали действовать штрафы и уголовные наказания за нарушение карантина - что и как изменится

2020-03-18 13:14 234
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Одессе закрыт на карантин крупнейший рынок в Европе - "Седьмой километр" 2020-03-18 15:15 72
Первая собака в мире, которую вылечили от COVID-19 , умерла дома 2020-03-18 14:41 120
В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 2020-03-18 13:40 171
В Украине начали действовать штрафы и уголовные наказания за нарушение карантина - что и как изменится 2020-03-18 13:14 234

Лента

15:15 В Одессе закрыт на карантин крупнейший рынок в Европе - "Седьмой километр"
14:41 Первая собака в мире, которую вылечили от COVID-19 , умерла дома
14:12 Прогноз по курсу доллара - два варианта развития ситуации
13:40 В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
13:14 В Украине начали действовать штрафы и уголовные наказания за нарушение карантина - что и как изменится
12:43 В Украине быстро растет число подозрений на коронавирус- самые опасные регионы
12:16 Обмен валют: Приватбанк запретил покупку/продажу доллара и евро
11:42 Германия полностью оплатит эвакуацию 35 тысяч туристов
КАРТА 11:15 Прогноз погоды : сегодня в Украине будет солнечно, но прохладно
10:39 В ВОЗ назвали основное отличие COVID-19 от других смертельных вирусов