Коронавирус Обмен валют: Приватбанк запретил покупку/продажу доллара и евро

2020-03-18 12:16 270

Похоже резкий рост курса доллара и евро уже отразился и на банковском секторе. Крупнейший банк страны принял волевое решение временно прекратить наличные операции по покупке и продаже валюты. Национализированный ПриватБанк с 18 марта приостановил наличный обмен валют.

Как сообщает пресс-служба банка, временно банк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

В банке подчеркнули, что приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

При этом наличную валюту в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.

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