Коронавирус У военного пенсионера в Киеве подтвержден коронавирус

2020-03-18 20:30 381

В Киеве госпитализировали военного пенсионера, у которого один из экспресс-тестов показал наличие коронавируса.

Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что больной обратился во второй половине дня 17 марта в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Он жаловался на состояние здоровья.

"При обследовании со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРЗ. Также он сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, проживающие за рубежом. Учитывая указанное и выявленные симптомы, военному пенсионеру было проведено два экспресс-теста для проверки на возможное заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, один из которых дал положительный результат", – сказано в сообщении.

Военные врачи немедленно сообщили эпидемиологов 10 регионального санитарно-эпидемиологического управления, которые в свою очередь передали эту информацию в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

Сейчас больного изолировали в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ". Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр. Результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Военные врачи заверили, что состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным контролем с соблюдением строгого противоэпидемического режима. Ему предоставляется симптоматическое лечение. Задействованный медицинский персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты обеспечен.

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